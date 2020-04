La "rentrée des classes", c'est lundi et l'enseignement communal liégeois s'y prépare

En période de confinement, la différence entre jours d'école et jours de congé s'est sans doute estompée, pour beaucoup d'élèves. Et ils ont peut-être tendance à l'oublier: lundi, c'est déjà la fin des vacances pascales. Les directeurs des quelque cinquante établissements primaires de la ville de Liège viennent de recevoir une circulaire qui organise la "rentrée", même si la plupart des classes vont rester vides.

Comme en mars, une quinzaine d'implantations vont rester ouvertes, pour un total d'une quinzaine d'enfants, guère plus. Pour organiser l'accueil au mieux, il s'agit dans les jours qui viennent de vérifier que les familles en éprouvent toujours le besoin. Les garderies du matin, du soir et du mercredi après-midi vont continuer à être assurées. Mais comme des auxiliaires ont dû être écartés pour cause de maladie, et pour éviter à ces personnels des prestations "coupées", les temps de midi vont désormais être placés sous la surveillance des institutrices et instituteurs, toujours sur base volontaire.

Des recommandations pédagogiques sont détaillées. Les enseignants sont invités à renouer le contact avec les élèves, même et peut-être surtout avec ceux qui n'ont pas répondu jusqu'ici aux sollicitations, parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur, ou parfois même pas de téléphone. Il faut renouveler de façon individuelle les démarches pour rétablir le lien. Pas de nouvelles matières à apprendre, pour ne pas accroître les inégalités. Par contre, un "journal du confinement", avec, selon le niveau, des dessins, des poèmes, des coloriages, des textes, des devinettes, des recettes, histoire de garder une trace de ce qui s'est passé pendant ces journées très particulières, une trace à garder sous forme électronique, ou en version papier à envoyer par voie postale, selon les cas, mais, ultime conseil: "après vérification orthographique et syntaxique".