La rentrée d'une directrice : "On saute vers l'inconnu, on réinvente notre métier, encore et encore"

"Le fléchage est fait, les locaux sont prêts, les zones de 4 mètres carrés et les zones de 8 mètres carrés sont délimitées. Je pense que nous sommes vraiment prêts à accueillir tout le monde dans les meilleures conditions de sécurité. Et puis ce sera une répétition puisque ce sera une toute petite semaine et que jeudi et vendredi étant fériés, nos élèves de 6e auront un jour de travail sur la semaine, c’est-à-dire ce mardi. C’est la semaine suivante que les choses prendront davantage d’ampleur".

A quoi va ressembler d’abord votre lundi matin ? "Ce lundi matin, l’école sera vide, parce que je n’ai pas de demande pour la garderie, et nos élèves de 6e viendront les mardis et jeudis. Nous, notre rentrée, elle se fera plutôt mardi. Nous avons tous les gels hydroalcooliques, nous recevrons les masques dimanche, mais le comité de gestion et le pouvoir organisateur ont fait un stock de masques pour être sûrs de ne pas devoir attendre la livraison de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

A l'école, le fléchage est fait, les locaux sont prêts, les zones de 4 mètres carrés et les zones de 8 mètres carrés sont délimitées. - © Tous droits réservés

Vous dites "petite école", est-ce que tous les enfants reviennent à l’école ou est-ce qu’il y a eu des réticences ? "Tous les enfants de 6e primaire ne reviennent pas à l’école, d’abord parce que ce n’est pas précisé dans la circulaire, mais je trouve que nous avons un pourcentage de parents qui étaient vraiment demandeurs d’une reprise et qui ont vu les efforts et les aménagements faits, et qui se sont sentis rassurés par tout ce que nous leur présentions. Les photos jouent beaucoup pour rassurer les parents puisqu’ils voient la manière dont l’école est aménagée. Je suis en train de composer un PowerPoint que je vais diffuser à tous les élèves de l’école où ils vont vraiment pouvoir faire le trajet qui sera le leur dès leur rentrée à l’école avec un premier test de température à la barrière avant d’accéder au bâtiment. C’est possible pour une toute petite école et très peu d’élèves puisque notre population compte une centaine d’élèves, mais la proportion d’enfants qui rentreront à l’école est vraiment intéressante et moi je suis ravie. Je suis impatiente de les retrouver".

D’autres classes retrouvent le chemin de l’école, pas seulement les 6e

Vous accueillerez aussi les enfants des autres années ? "Tout à fait. Étant donné que les parents se sont mobilisés pour garder les enfants à la maison et qu’ils sollicitent très peu la garderie pour les prochaines semaines, nous allons pouvoir accueillir nos élèves de 1re année le lundi, nos élèves de 6e année les mardis et jeudi, nos élèves de 2e année le vendredi, et nous avons conservé le mercredi matin pour solliciter les familles des enfants qui nous paraissaient dans le besoin parce qu’ils nous le communiquaient. Nous accueillerons donc le mercredi matin des élèves de 3e, 4e ou 5e primaire qui en ont émis le souhait ou pour lesquels les enseignants ont émis le souhait qu’ils reviennent à l’école pour pouvoir assurer le suivi de leurs apprentissages".

Un enthousiasme intact

Vous reprenez la classe avec la même motivation, le même enthousiasme par rapport à votre boulot d’enseignant ? "Tout à fait. Moi je suis directrice avec classe, et ce retour en classe, je l’attends avec beaucoup d’impatience et aussi beaucoup d’appréhension. Forcément, nos élèves ont besoin de se sentir approchés par l’enseignant et les normes de distanciation sociale vont rendre cela impossible. Mais on va trouver des trucs, sans prendre de risques, mais on va essayer vraiment de les accompagner, de les entourer, tant au niveau de l’affectif qu’au niveau des apprentissages. Et je sais que toute mon équipe est aussi enthousiaste même s’il reste une part de crainte.

On saute vers l’inconnu. On réimagine notre métier, encore, encore, encore, et c’est un nouveau métier qui s’ouvrira à nous dès mardi".