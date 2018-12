La Région wallonne encourage les achats de seconde main

Ce weekend, vous allez peut-être faire vos derniers achats de Noël. Pourquoi ne pas penser aux jouets ou objets de seconde main?

Une ristourne de 20%

Pour la première fois, la Région wallonne encourage la démarche avec un rabais de 20% dans une dizaine de boutiques de seconde main dans notre Province. Une façon de faire des économies et de lutter contre la surconsommation.

Certains ont déjà franchi le cap. Nous l'avons constaté à la ressourcerie de Liège où nous avons rencontré Romain, qui a eu un coup de cœur pour un large miroir en bois aux moulures fleuries. Un objet un rien tape à l’œil qui trouvera sans doute sa place au pied du sapin: "Si j'arrive à le transporter et à trouver un papier cadeau assez grand, je vais l'offrir à une bonne amie à moi" confirme Romain.

Acheter un cadeau de seconde main, pour Romain, ce n’est pas qu’un moyen de faire des économies. C’est aussi un geste engagé: "Il y a tellement de matière qui est jetée à la poubelle de manière compulsive que je trouve ça chouette que ça puisse venir justement dans les mentalités".

Un geste original et écologique

Des livres, des jouets, des objets vintage ou décalés. Acheter de seconde main, c’est aussi l’assurance de sortir du lot. Michel Simon, responsable de la ressourcerie du Pays de Liège: "Si on voit que la personne s'est cassé la tête à trouver vraiment l'objet qui va plaire, même s'il est ancien, même s'il a coûté moins cher, la démarche va être beaucoup plus marquante que le bête smartphone ou n'importe quoi".

Écologique et original, le cadeau d’occasion à la cote. N’ayez plus peur de passer pour un radin auprès de votre famille et de vos amis. Vous avez à présent tous les arguments pour vous justifier.

En Province de Liège, une dizaine de magasins sont concernés par l'opération. La liste complète est disponible sur le site www.ecoconso.be. L'offre est valable jusqu'au 31 janvier.