La Région wallonne accorde 854.000 euros pour la place Saint-Georges à Limbourg

Le budget est bouclé: la remarquable place Saint-Georges de Limbourg, capitale de l'ancien duché, aujourd'hui classée parmi les plus beaux villages de Wallonie, sera entièrement refaite pour près d’1.500.000 euros. Valérie Dejardin, bourgmestre de Limbourg: "Le ministre Collin vient de nous attribuer un subside de 854.000 euros, qui, additionnés aux fonds européens qu'on avait déjà perçus à l'aide de la Province et à l'aide de Limbourg ma place, va nous permettre de boucler le budget d'1.450.000 euros pour restaurer la place Saint-Georges à Limbourg".

La place Saint-Georges, véritable joyau du patrimoine régional, attire de plus en plus de touristes et sa réfection devenait indispensable, tant les pavés d’origine rendent aujourd’hui caduque, voire dangereuse, la progression des piétons et voitures.

Une restauration à l'identique

Entourée de remarquables immeubles historiques, la place conservera le cachet qui est le sien. Valérie Dejardin: "C'est une restauration à l'identique, on va remettre les mêmes pavés et les mêmes galets de la Vesdre puisque la spécificité de la place, c'est qu'elle est composée en grande partie de galets de la Vesdre, et on va juste renforcer où les voitures et le car scolaire passeront le plus souvent avec des galets de plus grosse importance. On veut vraiment garder l'esprit de la place".

Dès réception de l’arrêt de la subvention wallonne pour la place, l’entreprise adjudicataire entamera les travaux, sans doute en août prochain. Ils seront phasés et devraient durer un an et demi à deux ans.