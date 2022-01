La région liégeoise, parent pauvre de l’alimentation végan par rapport au nord du pays ?

En ce début janvier, une association nationale organise un vote du public pour désigner les champions de l’alimentation sans trace animale. Ce sont des récompenses annuelles, qui couronnent les meilleures enseignes, les meilleures sandwicheries, les meilleurs livres de recettes. Parmi une douzaine de catégories, un seul wallon, un Liégeois, une pâtisserie du quartier de Sainte-Walburge.

Le sud du pays est-il réellement pauvre en propositions d’une nourriture cent pour cent végétale ? Un rapide tour d’horizon, ce samedi, en cité ardente, semble le confirmer. L’épicerie "GoVeg" est à volet baissé. Le restaurant "Ventre Content" est fermé et "Les Oiseaux s’entêtent" sont partis s’entêter ailleurs en congés annuels. Seul "Greenburger" semble faire de la résistance. Son gérant, Alain Pacetti, ne s’explique pas vraiment pourquoi le végétalisme reste toujours essentiellement flamand : "C’est peut-être culturel, une influence hollandaise ou germanique. Aux Pays-Bas ou en Allemagne, c’est plus ancré dans l’adn que dans le monde latin. D’ailleurs, mes clients viennent de loin, de Gand, de Bruxelles, d’Hasselt. Ils viennent chercher la qualité, des convictions, des valeurs…"

Le marché végan est pourtant en croissance, peut-être plus en région liégeoise que dans d’autres villes wallonnes : "Il y a plus de propositions qualitatives, plus de talents, plus d’audaces". Et pour ce fast-food, la principale difficulté n’est peut-être pas de convaincre d’adopter ou d’essayer ce régime alimentaire, mais plutôt d’affronter, comme les autres maisons de bouche, quel que soit le type de nourriture à la carte, d’affronter les restrictions sanitaires. D’ailleurs, l’affaire est à remettre.