La reconversion des magasins Blokker ne plaît pas à tout le monde

Les magasins Blokker seront finalement repris par une chaîne néerlandaise de discount. Les 123 magasins Blokker vont donc changer de nom et s’appeler Mega World. Mais le concept aussi va changer. Ils vendront des fins de série et des surplus de stocks.

Les préavis coûtent trop cher

Il n’y a pas de fermeture envisagée pour l’instant mais pas mal de questions se posent tout de même. Une séance d’information a eu lieu à Liège. Une cinquantaine de travailleurs y ont participé et les explications sur le projet du repreneur néerlandais ont reçu un accueil assez mitigé, comme l’explique cette travailleuse comptant 30 ans d’ancienneté. "Pour moi, c’est reporté pour dans un an. Je pense que c’est pour noyer le poisson parce qu’on est toutes des anciennes, en majorité, chez Blokker et les préavis coûtent très cher. Je pense qu’ils ne veulent pas payer les préavis. Ce n’est pas que je ne crois pas au projet mais on va devoir se remettre toutes en question parce que passer d’une petite boutique à un Discount, ce n’est pas évident. On va devoir porter des choses lourdes et on vieillit. Maintenant, on leur a demandé si on avait le choix et là, ils nous disent que non".