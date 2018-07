La récolte du froment est précoce, les moissonneuses batteuses ont du travail

C'est le début de la moisson. Les conditions climatiques de ces dernières semaines ont poussé les agriculteurs à récolter plus tôt que d'habitude. Les opérations sont en cours.

Dans le village de Lens-Saint-Remy, Pierre et Jean Wilmotte sont deux jeunes agriculteurs de 23 et 21 ans. Pierre est agronome et Jean a en poche un diplôme de comptable. Ils préparent la moisson depuis plusieurs semaines. "Un mois plus ou moins avant la moisson, on va au garage afin de faire réviser la moissonneuse pour changer toutes les courroies s'il y a des problèmes ou les réviser pour qu'elles soient fonctionnelles. Et maintenant, une fois que l'on commence à moissonner, il faut souffler tous les filtres et revérifier les niveaux d'huile ainsi que faire le plein pour ne pas tomber en panne" explique Pierre Wilmotte. Le tracteur doit être vérifié mais également la benne. "Il faut vérifier que la benne arrive à bien se lever car à charge, elle fait plus ou moins 30 tonnes de grains. Si nous arrivons chez le négociant et que la benne ne monte pas, ça peut poser de nombreux problèmes et retarder de nombreux agriculteurs" ajoute Jean Wilmotte.

Les machines prennent la direction des champs. En quelques secondes, la table de coupe de 7 mètres 50 est accrochée. Jean-Charles Wilmotte est impatient, 320 hectares de froment sont à moissonner. "Ici, on va avoir du travail pendant plus ou moins huit jours. On débute vers 11 heures, ça se termine vers 3, 4 heures du matin. C'est un court moment mais c'est intensif" dit Jean-Charles Wilmotte.

La moisson est un moment excitant pour les deux jeunes agriculteurs. "Je suis totalement excité. On travaille toute l'année pour arriver à ce résultat final qu'est la moisson" dit Pierre. "En tant que fils d'agriculteur, depuis le plus jeune âge, c'est la période qu'on attend, c'est le petit boost de l'année" ajoute Jean.

La moissonneuse avale le froment sur une centaine de mètres. Un ordinateur de bord fournit des informations précieuses à l'agriculteur. Jean-Charles Wilmotte explique: "Il fait 17 d'humidité, comme on avait prédit. Il devrait être à 15 et demi. Donc, je pense que dans deux bonnes heures, vers 14 heures, 15 heures, nous referons un essai".

Le programme des prochains jours est chargé et les nuits seront donc courtes pour les agriculteurs.