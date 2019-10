La récolte des pommes de terre a pris pas mal de retard

Les précipitations sont abondantes depuis quelques heures dans les champs de Hesbaye. Les conditions météorologiques empêchent les producteurs de pommes de terre de travailler dans leurs champs.

Roger Bataille est producteur de pommes de terre à Lens-Saint-Servais. À cause de la pluie, il a dû cesser son travail vers 3 heures du matin. "Pour l’instant, les terrains sont impraticables. Vu les quantités d’eau, nous ne saurions même pas accéder avec l’arracheuse dans les champs. Nous espérons une accalmie. On attend vraiment des conditions plus favorables mais ce n’est pas ce que la météo nous annonce", raconte-t-il. Il poursuit : "Pour l’instant la qualité est correcte mais avec les pluies, elle est en train de se dégrader. Si on continue à avoir une semaine de pluie, elle va encore se dégrader. On est donc assez pressé pour récolter notre récolte".

D’après cet agriculteur, la récolte est moyenne mais cela reste mieux que l’année dernière. Les pommes de terre ont souffert cet été à cause de la canicule et pour l’instant elles subissent un excédent hydrique à cause de la pluie. '"Ici, les pommes de terre vont être en contact avec l’eau plus de 48 heures. On ne le récoltera pas parce que si on met ça au stockage, elles vont pourrir et contaminer les autres donc, c’est perdu", explique Roger Bataille.