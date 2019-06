La récolte des framboises a commencé

Petites, rouges et surtout délicieuses. Les framboises sont là. Soleil torride ou pas, la récolte a commencé. Une simple cueillette au fond du jardin, mais une opération de plus grande envergure chez les producteurs.

Sur le plateau de Herve, depuis quelques jours et pour une période de six semaines, les cueilleurs sont au travail. Les framboises sont immédiatement triées. Rémi Hogge, producteur: "Ils trient directement les belles dans les raviers. Toutes celles dont le calibre est trop petit partent pour les confitures. Des framboises qu'on aurait oublié de cueillir la veille et qui sont trop mûres que pour mettre dans les raviers, des framboises mal formées, des grenailles mal pollinisées... tout ça part pour les confitures".