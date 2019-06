La récolte des fraises de printemps touche à sa fin: place aux variétés estivales

Des fraises jusqu'en octobre

Certaines variétés de fraises font des fleurs tout l'été. - © RTBF -Martial Giot

Mais certaines variétés de fraises font des fleurs tout l'été, ce qui permet de prolonger la récolte: "Il y a quelques producteurs de la région qui font des variétés estivales. J'en fais partie" souligne Julien Vandeclee. "Des variétés dites remontantes, qui font des fleurs régulièrement pendant toute la saison d'été, ce qui nous permet de proposer des fraises jusqu'au mois d'octobre. Ici, on est en train d'installer les filets contre la drosophile, cette fameuse petite mouchette asiatique, l'ennemi le plus important contre les fraises et tous les fruits rouges en été. Ce sont ces plants qui vont permettre de proposer des fraises tout l'été. On a déjà eu une première petite récolte ce printemps. Et puis alors il y a l'arrivée des nouvelles fleurs qui sont de très belle qualité à cette saison-ci et qui nous donneront une production d'ici à peu près trois petites semaines. Ici, on a déjà des jeunes fruits verts bien formés".