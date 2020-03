La raison pour laquelle Colruyt suspend son Collect & Go en pleine crise de coronavirus

Beaucoup de personnes s’interrogent sur les réseaux sociaux sur les raisons pour lesquelles le groupe Colruyt a suspendu son service Collect & Go permettant de commander ses courses sur internet et d’aller les rechercher préparées dans un magasin. Une décision en pleine crise de coronavirus pour un système qui permet pourtant d’éviter les files, ce qui semble mettre mal à l’aise Colruyt puisque le groupe refuse de s’exprimer oralement à ce sujet. Le mystère n’est pourtant pas grand puisque la raison, c’est que l’affluence dans les magasins est telle que le personnel n’y est plus en mesure de préparer les commandes en ligne. Et pour ceux qui tenteraient quand même une commande sur le site Collect & Go, sachez que vous pourrez encoder la commande mais que vous ne pourrez pas la finaliser.