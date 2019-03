La Province de Liège lance sa Technosphère 2.0 avec l'eau comme thème

Un an après avoir lancé sa Technosphère, un outil ludique voué à promouvoir les métiers scientifiques et technologiques, la Province de Liège a inauguré vendredi sa version 2.0, destinée à sensibiliser les étudiants à l'importance du traitement de l'eau. La version initiale, portée sur les énergies renouvelables, a attiré durant plus de 2.000 élèves issus de 35 établissements différents, tous réseaux confondus, durant ces douze derniers mois.

A l'occasion de la journée mondiale de l'eau, la Province de Liège a décidé de dévoiler une nouvelle version de ce 'serious game' destiné aux élèves du troisième degré de l'enseignement supérieur et prioritairement du qualifiant. "C'est d'ailleurs une manière de dire à l'ensemble de nos jeunes qu'il faut se tourner vers les métiers techniques et scientifiques car ceux qui veulent s'orienter vers ces filières ont plus de chance de trouver un emploi et faire une carrière", a d'ailleurs rappelé Jean-Claude Marcourt, ministre de l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles.Le thème de l'eau n'est nullement anodin et, même s'il rencontre les aspirations de la jeunesse au travers des différentes marches pour le climat, "cette thématique a été prise à bras le corps par la Province qui s'est positionnée, de différentes façons, en faveur de la sauvegarde de notre écosystème et de notre environnement", a tenu à souligner Muriel Brodure-Willain, députée provinciale en charge de l'Enseignement. Cette nouvelle version consistera en la réalisation d'une station d'épuration. Les étudiants découvriront, durant deux heures, diverses animations ainsi que la chaîne de métiers liés à la construction de cette station d'épuration avec, comme dimension essentielle, la mixité sociale des fonctions.Un dossier pédagogique et une boite à métiers, présentant les formations d'enseignement supérieur liées au thème de l'eau, seront à disposition des établissements souhaitant accueillir la technosphère 2.0.