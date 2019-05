La Province de Liège investit 1,6 million d'euros pour le hall omnisports de l'HEPL

La Province de Liège a inauguré lundi le tout nouveau hall omnisport de la Haute École de la Province de Liège (HEPL). Cette infrastructure de quelque 770 m2 offrira désormais aux bacheliers en Éducation physique, Psychomotricité et Kinésithérapie la possibilité de parfaire leur formation sur le site de Jemeppe (Seraing). Il a nécessité un investissement de près de 1.620.000 euros.

« Cet outil répondait à une demande des étudiants eux-mêmes, étudiants qui souhaitaient pouvoir bénéficier d'une infrastructure sportive adaptée à leur formation et située à une distance raisonnable de leur établissement scolaire », a souligné Muriel Brodure-Willain, députée provinciale en charge de l'Enseignement.

Cet espace, qui sera utilisé quotidiennement par 500 étudiants, comprend une surface permettant la pratique des sports collectifs (football en salle, basket, volley, handball et badminton) et cinq vestiaires, dont un pour les arbitres. Il sera accessible, selon les disponibilités, à l'ensemble des étudiants de la Haute école, toutes sections confondues. L'établissement en compte 9.000 au total.

Le bâtiment a été conçu afin d'être le plus respectueux possible de l'environnement via un chauffage assuré par une pompe à chaleur, laquelle fournit 80% des besoins annuels. La ventilation du bâtiment est, elle, fournie par deux groupes de ventilation double flux munis de systèmes de récupération d'énergie.

Quelque 140 panneaux photovoltaïques de 280 W pour un total de 40 kWc, ont, pour leur part, été installés sur une superficie de 230m². Des éclairages LED équipent l'entièreté du bâtiment, qui laissera également largement pénétrer la lumière naturelle.