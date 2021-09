Coronavirus: la province de Liège en phase 4, faut-il s’attendre à un renforcement des mesures ?

La province de Liège a basculé en niveau d’alerte 4 depuis mardi.

Une hausse des foyers de contamination et des cas positifs est en effet enregistrée dans plusieurs communes de la province. La hausse se marque principalement dans les communes ou le taux de vaccination est le plus faible. Et plusieurs communes liégeoises figurent ainsi en tête de celles où le virus circule le plus, puisqu'elles affichent les plus hauts taux d'incidence du pays.