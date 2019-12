La Province de Liège en état d'urgence climatique

Ce jeudi, le conseil provincial a voté, à l’unanimité une déclaration dite "d’urgence climatique". Il se fixe des objectifs de neutralité carbone, de verdissement de son parc automobile, d’amélioration des performances énergétiques de ses bâtiments, et d’initiation des élèves des écoles dont il est le pouvoir organisateur aux enjeux du développement durable.

Plusieurs localités, Villers-le-Bouillet et Remicourt notamment, ont récemment rejoint le mouvement des collectivités qui veulent agir. Une motion analogue a été déposée à la ville de Liège, et elle devrait être examinée lundi soir en conseil communal. Elle se propose, entre autres mesures concrètes, d’imposer sur le territoire municipal une réduction des émissions de gaz à effet de serre de plus de moitié, sur la décennie ; de créer des îlots de fraîcheur et d’interdire les plastiques à usage uniques ; de favoriser les circuits courts dans les approvisionnements alimentaires, et de recruter un fonctionnaire chargé, transversalement, d’assurer le suivi de ces orientations politiques.

Le texte a été évoqué en commission, mais, à ce stade, il n’est pas certains qu’il soit soumis en séance publique : le bourgmestre et les échevins ont souhaité consulter les services techniques de l’administration sur divers points, avant de s’engager.