La province de Liège en déficit pour la première fois depuis 1975

Le budget 2022 de la province de Liège est en déficit pour la première fois depuis 1975, annonce jeudi la province de Liège dans un communiqué. Le budget 2022 est en mali de 1.999.993 euros sur un budget total de 323.146.400 euros.



Ce déficit s'explique selon la province par "la reprise du financement des zones de secours mais aussi par la volonté de maintenir l'emploi pour garantir une institution performante au service du citoyen et des communes".

Pour faire face à cette nouvelle charge, le Collège provincial a tenté de réduire autant que possible ses dépenses de fonctionnement résultant de ses autres missions, département par département. "À côté d'économies de fonctionnement de 15% sur tous les départements d'ici 2024, il a confirmé sa volonté d'éviter à tout prix un bain de sang social en ne recourant à aucun licenciement sec. La charge salariale est donc réduite par le non renouvellement de certains contrats à durée déterminée et par le non remplacement systématique d'agents admis naturellement à la retraite. La mobilité interne et la formation du personnel sont également favorisées", explique la province.

"Il n'aurait pas été raisonnable de puiser dans les réserves budgétaires dont dispose la Province de Liège. Celles-ci ont, en effet, été constituées notamment pour faire face aux mécanismes d'inflations et d'indexation mais aussi, et surtout, pour couvrir le coût de l'ensemble des projets élaborés et décidés précédemment. Ces réserves doivent être préservées pour finir ce qui a été commencé", poursuit la province.