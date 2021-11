La Province de Liège débloque 150.000 euros pour sauver les caillebotis des Fagnes

La Province de Liège vient de débloquer des subsides pour réparer un premier tronçon des caillebotis des Fagnes.

Faut-il ou pas préserver les caillebotis des Fagnes ? La DNF, la Division Nature et Forêt, voudrait remplacer une partie de ces sentiers tracés avec des planches de bois par des chemins empierrés. La raison ? C'est moins coûteux. Mais les élus locaux et, à présent la Province, viennent au secours de ces fameux caillebotis.

"Globalement, nous ne sommes pas opposés, mais nous allons essayer de mettre un minimum d’empierrements sur le circuit en lui-même et les circuits en général", résume Claude Klenkenberg, député provincial en charge du tourisme. Et d’ajouter : "Donc nous allons, effectivement, au fur et à mesure, aider à reconstruire ces caillebotis".