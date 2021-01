La Province de Liège consacre un budget exceptionnel de 120.000 € au secteur sportif

Afin de les aider dans la reprise de leurs activités suite à la crise sanitaire de Covid-19, la Province de Liège octroie un subside extraordinaire aux clubs sportifs actifs sur son territoire.

Le monde sportif aussi a malheureusement été durement impacté ces derniers mois, comme tant d’autres secteurs de notre société, par les effets collatéraux de la pandémie de coronavirus. En conséquence, les clubs sportifs ont connu une diminution notoire de leurs activités induisant des pertes financières souvent importantes.

C’est pourquoi la Province de Liège, en sa qualité d’acteur public de proximité, souhaite leur venir en aide financièrement par le biais de son Service des Sports. A cet effet, elle a décidé de consacrer un budget exceptionnel à hauteur de 120.000 € à destination des fédérations francophones et des comités provinciaux de son territoire reconnus par la FWB.

Afin de pouvoir bénéficier de cette subvention, les clubs sportifs doivent répondre à des critères d’éligibilité détaillés dans un formulaire à compléter téléchargeable sur le site Web de la Province via le lien www.provincedeliege.be/sports. L’octroi d’un subside et son montant seront déterminés conformément à la Loi par les organes compétents de la Province de Liège, après examen au cas par cas. Les clubs ont la possibilité d’introduire leur demande de soutien pour le 15 février 2021 au plus tard.