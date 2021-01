La Province de Liège a 78 nouveaux diplômés en soins infirmiers

La Province de Liège compte désormais 78 nouveaux diplômés issus de son enseignement paramédical. Il s'agit d'étudiants qui ont suivi la formation en soins infirmiers dans l'une des trois implantations de l'Institut Provincial d'Enseignement Secondaire Paramédical, à Liège, Huy ou Verviers.

Un taux d'engagement de 100%

Tous sont très attendus dans les différents établissements et services de soins de santé étant donné la grave pénurie d'infirmiers qui existe, comme l'explique Karine Rebholz, directrice de l'IPES Paramédical: "La pénurie est telle que tous nos diplômés ont déjà une promesse d'engagement. Certains en avaient même plusieurs et ont pu choisir".

Ils font partie de la bataille

Ces étudiants fraichement diplômés ont connu une fin de parcours particulièrement difficile. La directrice du département infirmier au Bois de l'Abbaye, Anne-Catherine Demonty, en est bien consciente: "Cette pandémie a apporté une expérience terrible, et les stagiaires se sont vraiment impliqués là-dedans. Ils ont appris le travail d'esprit d'équipe de manière beaucoup plus importante qu'ils ne l'auraient fait en tant que stagiaires de manière traditionnelle. Ils faisaient partie de la bataille que l'on a menée et qu'on mène toujours. Maintenant, ils ont rencontré des situations très particulières. J'en ai retrouvé en pleurs. Quand je dis bravo et merci, ils l'ont mérité, parce que ce n'était pas simple".

"Ça a été difficile parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu en théorie, qu'on a vécu vraiment sur le terrain" confie Yenny, jeune diplômée. "Même le personnel cherchait des façons de s'habituer, de s'adapter".

Ça m'a donné encore plus envie de faire ce métier

"Ça m'a donné encore plus envie de faire ce que je fais parce que je faisais déjà ça pour me rendre vraiment utile" témoigne Arthur, un autre jeune diplômé. "J'aime ce que je fais déjà. Et ça m'a vraiment renforcé dans ce que je faisais. Je me sens encore plus utile. Quand je rentre chez moi, ce que j'ai fait de la journée, je suis content de l'avoir fait. Je suis pressé d'arriver et de travailler. Déjà, de un, pour aider. De deux, je pense que je vais être bien accueilli. J'ai déjà été en stage là où je vais, donc je connais déjà les gens, et les gens me connaissent".

Cette année, il n'y a pas eu de cérémonie de remise de diplômes à proprement parler mais la députée provinciale de l'Enseignement et de la Formation, Muriel Brodure-Willain, a tenu à recevoir individuellement tous les lauréats, "pour les féliciter et leur souhaiter bonne chance dans le défi qui les attend."