La procédure de vente de Borgoûmont est "mise en continuité"

Après l’abandon du projet hôtelier du groupe Di Matteo, les propriétaires de l'’ancien sanatorium ont relancé la procédure de vente. Les candidats acquéreurs avaient jusqu’à la fin juin pour se faire connaître et remettre une offre. Les plus impatients ont cru pouvoir espérer une décision lors du conseil d’administration de centre hospitalier Pelzer Tourelle ce jeudi : il n’en est rien.

Selon nos informations, plusieurs dossiers ont été rentrés, sans qu’il soit possible de connaître l’identité des investisseurs qui se proposent de reconvertir le vénérable institut. En cause, des différences techniques très marquées entre les divers concurrents, qui compliquent les comparatifs de prix, parfois nets, parfois pas. D’où une analyse juridique poussée pour vérifier de la conformité de chaque proposition, et donc, une discussion "mise en continuité", probablement pour trancher avant la fin du mois d’août.

Quel avenir se dessine, pour le sana ? Tous les acheteurs potentiels semblent relever du secteur touristique...