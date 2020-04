La prison de Lantin accueillera peut-être les prisonniers wallons atteints par le coronavirus

Sa polyclinique et ses 50 lits seront entièrement dédiés à la prise en charge des prisonniers infectés, au cas où la prison de Bruges, qui dispose déjà d’une aile Covid 19, viendrait à être saturée.

Les syndicats s’inquiètent de cette décision gouvernementale et disent ne pas avoir été consultés. Le permanent CSC Didier Breulheid, s’explique : "On a été mis devant le fait accompli. Un établissement pénitentiaire n’est pas un hôpital. Ça pourra poser des problèmes sur l’encadrement médical qui n’est pas suffisant. Les agents pénitentiaires ne sont pas non plus des gardes malades. Aujourd’hui, nous avons des détenus qui vont être transférés et qui vont quitter la polyclinique. Le lieu devra être défini".

Cette décision de faire de Lantin une prison Covid 19 n’a pas non plus été notifiée noir sur blanc à la direction de l’établissement, qui estime que le projet n’est pas du tout finalisé.