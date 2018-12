La prison de Huy connaît une sur-surpopulation

Les surveillants hutois ont tenu une assemblé, ce mercredi après-midi. En cause, la surpopulation, qui dépasse les normes de l'acceptable. L'établissement est conçu pour héberger 65 prisonniers. Un arrêté de l'ancien bourgmestre Alexis Housiaux pris voici quelques années, au nom de la sécurité et de la salubrité, qui sont de compétence communale, a "admins" un dépassement de vingt détenus. Mais en début de semaine, ils étaient... 97!

Devant le mécontentement du personnel, la direction a promis de procéder dans les prochains jours à quelques tranferts, pour revenir à un niveau de surpopulation "correct", et de suspendre quelques cours, afin d'alléger les tâches des gardiens. Le problème se règle donc sans grève, et sans dégat colateral. Comme l'explique Cédric Mazui, délégué syndical, "nous ne voulons pas supprimer des préaux, ou des visites, parce que nous savons que les détenus ont besoin de voir leur famille; la direction locale fait son travail, comme la direction régionale, mais les contraintes budgétaires compliquent les choses..."

Et de lancer un appel à la magistrature: "Il ne s'agit pas d'être accusateur, mais de demander aux juges de la compréhension; nous sommes tous des collaborateurs de la justice, mais je dois constater que parfois nous devons nous occuper de gens qui ne devraient pas se retrouver sous les verrous, par exemple, qui ont volé un vélo, ou dérobé des vêtements de seconde main dans une association de recyclage des textiles: ils sont incarcérés pour de très petits délits, alors que normalement, ils devraient être dirigés vers des organismes d'insertion, et que les peines courtes ne sont plus exécutées". La lutte contre la surpopulation passe peut-être d'abord par d'autres méthodes répressives....