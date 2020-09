La princesse Elisabeth en stage au camp militaire d'Elsenborn

Durant ce stage, la princesse Élisabeth va apprendre à tirer, à se camoufler. Elle va aussi peaufiner sa condition physique et étudier quelques tactiques de l'armée (1) - © RTBF

Élisabeth va donc apprendre à tirer, à se camoufler. Elle va aussi peaufiner sa condition physique et étudier quelques tactiques de l'armée. Un apprentissage basique, c'est vrai, mais essentiel pour sa future fonction. Major Isabelle Vanhavermaet, instructeur en chef: "Il faut savoir qu'un jour, elle sera commandante des forces armées. Il est donc très important qu'elle sache ce que c'est d'être militaire".

Une élève comme les autres

Et pas question d'être privilégiée grâce à son statut. La princesse est logée à la même enseigne que les autres élèves, comme le souligne le Major Isabelle Vanhavermaet: "C'est une élève normale, et c'est aussi la volonté du Palais. Nous avons respecté ça, et c'est très beau de voir comment elle s'est intégrée dans son groupe. Elle porte le nom Van Belgïe, parce qu'elle est dans un peloton néerlandophone. Si elle fait quelque chose qui n'est pas correct, on va lui dire, et on va l'appeler par son nom, Van Belgïe, comme on appelle quelqu'un d'autre par son nom de famille aussi. On ne fait pas de distinction entre les élèves car dans ce cas, ça ne donnerait pas l'image réelle d'être militaire".