La première pâtisserie 100% vegan de Wallonie : les clients parcourent des dizaines de kilomètres pour acheter des croissants

Quand on pousse la porte de la pâtisserie de Nicolas, on pourrait s’y tromper. Les produits ressemblent de très près à ceux que l’on retrouve dans toutes les pâtisseries du pays. Pourtant ici, tout est 100% vegan. Les gâteaux et autres tartelettes sont fabriqués sans œuf, sans lait, sans beurre. C’est la première pâtisserie du genre en Wallonie.

Il y a des gens qui viennent ici et qui n’ont pas mangé de croissants depuis 20 ans.

Pour goûter les préparations de cette petite pâtisserie située dans le quartier Sainte Walburge à Liège, les clients parcourent parfois plusieurs dizaines de kilomètres. Certains viennent de Flandres ou même de France. Ces clients sont des adeptes du régime alimentaire vegan mais aussi des personnes souffrant d’intolérances "J’ai vraiment ouvert pour la communauté vegan mais je me suis rendu compte que ça convenait pour un public d’intolérants très large" indique Nicolas, le patron "Je me suis rendu compte qu’il y avait des gens qui n’avaient pas mangé de pâtisserie depuis des années pour cette raison-là. Il y a des gens qui viennent ici et qui n’ont pas mangé de croissant depuis 20 ans. Certains ont pleuré dans le magasin quand j’ai ouvert tellement c’était fou pour eux de remanger un croissant ou un pain au chocolat."