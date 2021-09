La première guindaille depuis des mois: plusieurs heures de file dans le Carré pour acheter des préventes

Des centaines d'étudiants ont fait la file dans le Carré tôt ce matin pour acheter leurs préventes en vue de la première guindaille de l'année. Les entrées ne devaient pas être vendues avant le milieu de journée, mais pourtant, à 8 heures 30, ils étaient déjà plus de 50 à attendre.

"Cela fait près de 5 ans qu'il y a un engouement pour les guindailles, mais ici, c'est vraiment inhabituel" confie le patron de la Cour St- Jean, le café où les entrées étaient vendues. "Ce qui est particulier, c'est que les premiers arrivés sont des jeunes de 18 ans, des étudiants de 1ère année, qui n'ont encore jamais participé aux guindailles".

Cela fait plus d'un an que les guindailles n'ont plus eu lieu à cause bien sûr de l'épidémie du coronavirus. Pour que celle de samedi puisse se tenir, les étudiants devront fournir un covid safe ticket à l'entrée. C'est obligatoire car l'événement accueillera 2000 personnes.

Petit clin d’œil à la crise sanitaire que nous venons de traverser: la guindaille de samedi porte le nom de la "VacSaint".