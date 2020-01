La police (zone SECOVA) propose un programme pédagogique aux jeunes pour découvrir toutes les facettes de la profession

Dans les communes Chaudfontaine, Trooz, Esneux, Sprimont et Aywaille, la police locale lance l’opération : les "Juniors de SECOVA". L’objectif, c’est de faire découvrir aux jeunes âgés de 15 à 18 ans toutes les facettes de la police et de susciter d’éventuelles vocations, même si ce n’est pas ici "Police Académy". Et oui, ce n’est pas une campagne de recrutement.

Ce programme pédagogique débutera à la prochaine rentrée scolaire, et se déroulera les samedis matin. La police cherche donc des jeunes éveillés et motivés. "Il y aura un peu de théorie mais aussi de la pratique. On aimerait leur donner des cours de premiers soins, de self-défense qui pourront leur servir dans leur vie privée aussi. L’idée c’est de donner l’image la plus objective possible de la profession contrairement à ce qu’ils peuvent voir à la télévision", explique Vincent Braye, nouveau chef de corps de la zone de police Sécova.

Pour devenir un "Junior de Sécova", il faut avoir entre 15 et 18 ans et habiter une des 5 communes de la zone où y être scolarisé. Les bulletins d’inscriptions sont disponibles sur internet et dans les commissariats de la zone Secova.