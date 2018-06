La police locale de Seraing-Neupré lance un appel à la vigilance

Depuis quelques semaines, des voleurs sévissent sur les hauteurs de la commune, notamment à Boncelles. Ils ont une technique bien particulière pour tenter de s'introduire dans les habitations. Pas de pied de biche, mais un simple petit coup de sonnette. Et lorsque les habitants ouvrent la porte, les voleurs présumés ont de l'imagination à revendre pour tenter de voler vos objets de valeur et votre argent, explique Yves Hendrix, chef de la zone de la police locale de Seraing-Neupré : " On se fait passer pour un livreur, un fonctionnaire de police, une compagnie d’eau ou d’électricité. On peut même arriver à des personnes qui demandent un verre d’eau pour rentrer dans le domicile. Sans aucune violence, les auteurs n’hésitent pas à essayer d’user de ce subterfuge pour rentrer dans l’habitation. Il faut toujours laisser la personne hors de chez soi si vous ne la connaissez pas sauf par exemple, un fonctionnaire de police qui aurait un mandat. Les gens ont tendance à être fort naïfs et à oublier qu’il y a des prédateurs. "

Les faits se sont multipliés ces deux et trois dernières années. D'où cet appel à la vigilance lancée via Facebook. Un appel bien relayé puisque le message a déjà été vu par 46.000 personnes. Pour la police, c'est tout aussi efficace et surtout plus rapide que le traditionnel porte-à-porte.