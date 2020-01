La police liégeoise va s'équiper de grenades lacrymogènes "longue distance"

C’est la conséquence des événements de la nuit de la Saint-Sylvestre, à Droixhe, et c’est l’annonce faite par le commissaire en chef, ce vendredi, lors de sa réception du Nouvel An : avec une arme de défense de plus longue portée, les fauteurs de troubles auraient pu être maintenus à distance, et les forces de l’ordre auraient évité un caillassage, qui a blessé une dizaine de policiers. D’où l’intérêt "stratégique" de s’équiper de lanceurs. Mais, pour l’instant, aucun détail n’a filtré sur le type de matériel et sur les règles d’engagement.

Par ailleurs, l’enquête sur les échauffourées de Droixhe se poursuit, et il semble se confirmer que les émeutiers sont, au moins en partie, de jeunes cointois, venus dans ce faubourg réputé difficile, pour, en quelque sorte, "imiter" la tradition des réveillons violents de plusieurs municipalités françaises, en banlieue strasbourgeoise par exemple.

En outre, le mandat de commandement de la zone de Christian Beaupère a été confirmé jusqu’en mai de l’an prochain, alors que l’intéressé aurait pu quitter ses fonctions et partir à la retraite dès le printemps de cette année.