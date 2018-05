La Police Fédérale investit 123 millions d'euros à Vottem

Eric Snoeck - © Erik Dagonnier

Le directeur de la police judiciaire de Liège, Eric Snoeck, explique ce qui s’y fera : "On va y analyser toutes les traces qui sont relevées sur des scènes de crimes ou sur des vols habitations. Ce sont plus de 5 000 à 6 000 opérations par an qui sont effectués par nos opérateurs. Les experts viennent relever les traces qui sont fondamentales et cruciales pour retrouver les auteurs. Ce sont des traces de toute nature : empreinte digitale, ADN, pas, pneus.

Il s’agira d’un bâtiment moderne avec des normes particulières. "Des normes de propreté mais aussi qui devront répondre à des contraintes de processus de travail. De température par exemple ou de normes de conservations des traces qui sont désormais codifiées au niveau européen. À terme, une trace relevée à la Liège sera réalisée et analysée dans les mêmes conditions qu’à Madrid, à Bruxelles ou encore dans n’importe quel pays de l’Union européenne " précise Eric Snoeck.