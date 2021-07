La police fédérale appelle les sinistrés à la prudence face aux arnaques

Les récentes inondations ont déjà révélé le côté ignoble de certaines personnes comme celles qui ont commis des vols dans des maisons sinistrées. Mais avec la reconstruction et le nettoyage, des arnaqueurs devraient à leur tour tenter leur chance. C’est le cas pour ce que l’on appelle " les démousseurs ", une arnaque bien connue de la police et contre laquelle met en garde François Farcy, le directeur judiciaire de la police judiciaire fédérale de Liège.

" On a pu constater qu’allaient fleurir des escroqueries dans le cadre des travaux de reconstruction et de nettoyage des maisons, notamment via Internet. Ce sont des escrocs qui vous proposent de nettoyer et de vous vider vos caves, et de repeindre votre maison, pour des sommes modiques en cash. Généralement ils vous demandent de payer une avance. C’est vraiment quelque chose auquel il faut être attentif, surtout que les personnes victimes des intempéries sont quand même fragilisées et peut-être au bout du rouleau à certains moments donc il ne faut vraiment pas qu’ils se laissent embobiner. On a détecté sur Internet l’une ou l’autre tentative mais rien de marquant, mais on rentre seulement maintenant dans des travaux de ce type et on ne doute pas que ça va fleurir ", prévient François Farcy.