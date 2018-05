La police de Liège renforce les mesures de sécurité à la braderie des commerçants et au Village italien

A Liège, le village italien LiegItalia s'est ouvert sur la place Saint-Lambert ce jeudi matin, tout comme la braderie du centre-ville. Ces deux événements ont été maintenus malgré l'attentat de mardi. " Il faut continuer à sortir, il ne faut pas que les gens restent chez soi " témoigne l’un des participant.

Ils se dérouleront jusque dimanche, dans un contexte de sécurité renforcée puisque le chef de corps de la police de Liège a annoncé mercredi qu'il y aurait plus de présence policière dans la ville. " La police est là un peu partout, ils sont super stricts même avec nous. Chaque personne ici s’est faite engueuler au moins une fois ce matin " sourit un commerçant tandis qu'une participante s'exclame : "Après le choc, j'avais peur qu'ils annulent la braderie mais il ne faut pas rentrer dans ce jeu. C’est l’acte d’un fou et les fous, malheureusement, il y en a tous les jours et partout".

Samedi à 11h, les participants à la braderie du centre-ville de Liège observeront une minute de silence en mémoire des victimes de l'attentat de mardi.