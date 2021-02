La police de Liège démantèle un trafic de stupéfiants en plein centre-ville

Un trafic de stupéfiants vient d’être démantelé à Liège. La police de Liège l’a annoncé ce lundi.

Les investigations ont débuté fin novembre. Des enquêteurs du service Task Force Zonale de la zone de police de Liège avaient eu l’attention attirée par un manège suspect en plein centre-ville. Plusieurs individus faisaient la file pour entrer, à tour de rôle, dans un immeuble situé non loin de la place du Marché. La police indique que la file était d’une telle importance qu’elle se confondait avec une autre file composée, elle, de clients attendant de pouvoir accéder à une célèbre boulangerie située à proximité.

Les policiers ont pensé à un trafic de stupéfiants, une piste qu’ils ont voulu vérifier. Ils ont mis en place une surveillance des lieux. Leurs observations ont permis de mettre en lien trois adresses distinctes et d’identifier huit suspects. L’affaire a alors été mise à l’instruction et huit mandats de perquisition ont été délivrés.

Le 2 février, les policiers de la Task Force Zonale, appuyés par le PAB, deux maîtres-chiens et le commissariat du centre-ville, ont mené des perquisitions aux trois adresses. Deux sont situées dans le centre-ville de Liège et la troisième à Richelle, près de Visé. Au terme de cette opération, sept personnes ont été privées de liberté. Six d’entre elles ont été déférées devant le juge d’instruction. Deux ont été placées sous mandat d’arrêt.