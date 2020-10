La police de la zone SECOVA s'ouvre aux jeunes

Exposé sur les victimes ou le travail d'un agent de quartier, initiation aux premiers soins. En région liégeoise, une vingtaine de jeunes participent chaque samedi matin au projet juniors de la police de la zone SECOVA. Ils ont entre 15 et 18 ans. Ils s'intéressent au métier de policier. Et ils sont issus d'une des 5 communes de la zone de police (Aywaille, Chaudfontaine, Esneux, Sprimont et Trooz).

Durant 15 matinées, ils passeront leur samedi avec des policiers pour mieux connaitre les réalités d'un métier qui, souvent, les passionne. Nous avons assisté à une de leurs formations.