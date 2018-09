La plus jeune candidate de Belgique est Hutoise, son nom Estelle Maton

Le 14 octobre prochain, quelque 19.000 candidats se présenteront aux élections communales en Wallonie. Parmi eux, Estelle Maton, de Huy. La veille du scrutin, elle fêtera ses 18 ans et sera la plus jeune de l'aventure électorale. Nous l'avons rencontrée.

Elle aura 18 ans le 13 octobre prochain. Fêter sa majorité la veille des élections, fait d’Estelle Maton la plus jeune candidate aux élections communales. Un monde particulier qu’elle découvre depuis son engagement sur les listes électorales cet été. Un intérêt qu'elle y a trouvé grâce à l’école. "En rhéto, on nous a énormément sensibilisés au fait qu'il allait y avoir des élections, qu'on allait devoir se positionner, que c'était très important de voter et à quel point les gens s'étaient battus pour obtenir ce droit de vote. Du coup, après les cours, avec mes amies, on parlait de quel parti choisir, comment on choisissait un parti. Au final, ça a commencé à trotter un peu dans ma tête à ce moment-là" explique Estelle Maton.

Estelle a choisi le mouvement réformateur. Quand on a 18 ans et qu’on est candidate, cela passe bien sûr en priorité par les réseaux sociaux. La jeune fille y est suivie par un peu plus de 100 personnes. Elle y poste régulièrement des publications. "Je partage ce que j'ai fait au local par exemple. Je partage aussi les articles qui parlent de moi, entre autres" dit-elle.

Quand on démarre des études d’institutrice et que l’on kote à Namur en semaine, pas facile de faire campagne à Huy. La jeune femme retourne dans sa commune tous les weekend pour faire du porte-à-porte avec d’autres candidats plus aguerris. Mais son jeune âge ne lui vaut pas que des amis. Estelle explique: "Sur les réseaux sociaux, parfois, quand je vois les articles qui ont été publiés et partagés et que je lis les commentaires auxquels je réponds la plupart du temps, je vois que certaines personnes se disent que je suis trop jeune pour me présenter, que je n'y connais rien, que je ne vais rien apporter à Huy".

C’est la section locale du parti qui finance les affiches et la publicité de la 17ème candidate de la liste. Pour le reste, elle peut compter sur le soutien de sa famille pour se faire connaître. "Mon père s'est libéré par exemple le weekend dernier pour aller coller des affiches avec moi et en coller dans la cave où on a fait plusieurs panneaux" dit-elle.

Etre la plus jeune candidate de Belgique est un atout pour la jeune fille. Elle compte bien sur les retombées médiatiques de cette position pour se faire connaître et faire plus de 200 voix.