La plateforme de covoiturage de l'ULiège se développe et devient UGo.be

La plateforme de covoiturage de l’Université de Liège se développe et change de nom. Elle s’appelle désormais UGo et dispose depuis ce jeudi d’un site internet ugo.be. Une application mobile est aussi prévue dans un proche avenir. Les utilisateurs pourront y consulter leurs trajets à tout moment mais aussi communiquer plus facilement et être avertis en temps réel des nouvelles opportunités de trajet.

Le principe d’UGo est simple : les utilisateurs enregistrent leurs voyages, en spécifiant un point de départ, un point d'arrivée et une plage horaire au cours de laquelle ils souhaitent effectuer le voyage. Doté d'un système de correspondance automatique, UGo identifie et met en relation sur base de ces données les meilleurs covoitureurs pour chaque trajet. La plateforme offre également la possibilité de créer des voyages récurrents.

Accessible au départ à tous les membres de la communauté ULiège, la plateforme s’est ouverte aux membres du personnel du CHU de Liège puis aux agents de la ville et du CPAS de Liège en février 2018. Un nouveau partenariat est en cours avec la Province de Liège, qui proposera également dans les prochains mois la solution de covoiturage à sa communauté.