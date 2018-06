La plaque tournante de Montzen au coeur d'un projet de tourisme ferroviaire

La plaque ferroviaire tournante de la gare de Montzen sera-t-elle finalement sauvée ? Cet équipement est historique ; il avait été installé en 1944 par l'armée allemande. Mais la SNCB voulait s'en débarrasser. L'asbl Chemin de Fer des Trois Frontières veut au contraire la préserver. Elle l'a fait placer sur la liste de sauvegarde du patrimoine. Elle compte la transformer en un point central du projet de train touristique qu'elle vient de présenter.

Musée, époques, sites, train et la plaque tournante

Au temps du chemin de fer à vapeur, cette plaque ferrovière tournante retournait les locomotives dans le bon sens. Aujourd'hui, elle disparaît sous les broussailles. L'asbl Chemin de Fer des trois frontières veut la sauver : "Dans les conditions émises par le ministre Collin pour la mettre sur la liste de sauvegarde pour un an" explique Louis Maraite, "il était prévu qu'après six mois l'asbl présente son projet ferroviaire." C'est donc ce projet que l'asbl vient de dévoiler. "Le projet global" expose le secrétaire Simon Deschamps, "c'est un musée composé de différentes sections. Des expositions temporaires sur l'armée, la Poste, la gendarmerie, avec un chemin de fer touristique pour relier les différents endroits et les différentes époques. Donc le chemin de fer touristique, c'est vraiment le fil conducteur entre les expositions. L'intérêt, c'est de faire voyager les gens dans le temps en plus de les faire voyager au sens premier."

"Le pont tournant de Montzen" insiste Louis Maraite, "la SNCB voulait le vendre. Pourquoi est-il important pour nous ? Parce que si vous voulez que les trains qui viendront de Hombourg arrivent jusque Montzen et retournent à Hombourg dans le bon sens, vous avez besoin de les retourner, vous avez donc besoin de la plaque tournante."

Le projet global du CF3F devra résoudre d'autres problèmes, en particulier comment faire passer à la fois le Ravel et des trains touristiques dans le très étroit tunnel découvert juste après Hombourg ? L'asbl cherche à obtenir le soutien des politiques locaux et surtout, l'indispensable accord avec la SNCB.