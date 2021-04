La plantation des pommes de terre prend du retard à cause du gel

Il a encore gelé la nuit dernière. Cela commence à poser un problème aux producteurs de pommes de terre car ils ne peuvent pas planter. La prochaine récolte va prendre du retard. Heureusement, il y a pour le moment assez de stock, surtout dans la filière bio.

En fait, il fait actuellement trop froid et trop humide pour planter les pommes de terre comme l’explique Roger Bataille, un exploitant agricole de Lens-Saint-Servais, sur la commune de Geer : "On a eu 30 litres de pluie ce week-end et en plus toute une semaine très froide. Nous n’avons pas les conditions idéales pour planter les pommes de terre. Il nous faut un minimum de 8° dans la butte, voire 12° pour des conditions vraiment excellentes. Donc, apparemment, avant le week-end, nous ne redémarrerons pas la plantation."

Et pour que la pomme de terre se développe bien dans le sol… "Il faut qu’elle ait un petit point blanc, c’est le début de la germination de la pomme de terre. Pour ça, elle doit être sortie du frigo depuis 15 jours. Donc on doit anticiper la sortie des plants du frigo par rapport à la météo, ce qui est assez complexe à gérer.", explique Roger Bataille.

Dans les plaines de Hesbaye les températures étaient négatives la nuit dernière et même si le sol se réchauffe en journée, Roger Bataille constate : "Nous avions une température de 3° ce matin, les plantations de pommes de terre faites depuis dix jours n’ont absolument pas évolué, nous attendons des températures beaucoup plus clémentes pour faire pousser nos plantations et pour pouvoir redémarrer les suivantes.". Cela ne pourra donc se faire que dans quelques jours, quand le beau temps reviendra, et cela prendra pas mal de temps. "Pour planter une grande surface comme celle que nous avons, nous devons travailler jour et nuit pendant plus ou moins trois semaines. Donc dès que les conditions sont favorables, on redémarre sur les chapeaux de roues. ", confie Roger Bataille.