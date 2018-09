La piscine de Grâce-Hollogne fermée partiellement

Le petit et moyen bassins de la piscine communale de Grâce-Hollogne, en région liégeoise, sont inaccessibles depuis vendredi dernier en raison d'une suspicion de bactéries dans l'eau. Des analyses sont en cours, a-t-on appris mardi auprès du service communication de la commune de Grâce-Hollogne.

Depuis vendredi dernier, il n'est plus possible d'utiliser les petit et moyen bassins de la piscine communale de Grâce-Hollogne, située rue Forsvache. En raison d'un problème technique de traitement des eaux, la présence de bactéries n'est pas à exclure. D'où la fermeture de ces bassins par mesure de précaution. Des prélèvements ont été effectués et les analyses sont actuellement en cours en laboratoire. "Les résultats devraient être connus jeudi. Ce sont eux qui détermineront la décision de rouvrir ou non", précise-t-on à la commune de Grâce-Hollogne.

Le grand bassin reste accessible

Cette fermeture est d'autant plus préjudiciable que ces bassins sont utilisés par des publics scolaires et des clubs, en plus du grand public. Les cours ont donc été suspendus.

Quant au grand bassin, qui dispose d'un autre système de filtration, il reste accessible.