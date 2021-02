La pharmacie en ligne Newpharma regroupe ses activités à Liège

Newpharma regroupe ses activités à Liège. Son nouveau centre logistique de plus de 20 000 mètres carrés sera construit sur un terrain du port autonome de Liège. La société belge de pharmacie en ligne connait une forte croissance, notamment depuis la crise du Covid. Elle voulait déjà regrouper ses activités.

A l'heure actuelle, son officine est située rue Basse-Wez à Liège, ses bureaux à Wandre, et une partie de son stock à Tongres. Newpharma livre des médicaments dans 12 pays, et a décidé de garder ses activités à Liège.

Un chiffre d'affaires en constante augmentation

Déjà en 2019, Newpharma se plaignait d'être à l'étroit dans ses installations. Elle souhaitait construire un nouveau centre logistique. Elle envisageait même de déménager aux Pays-Bas. Aujourd'hui, il n'en est plus question. Laurent Detry responsable des opérations: "Chaque année, on a une croissance à deux chiffres, et on n'a pas réussi à suivre en termes de bâtiments. On a maintenant des opérations qui sont sur plusieurs bâtiments différents, au port autonome, mais aussi à Tongres, et cela crée évidemment des soucis opérationnels bien compréhensibles. On a donc décidé de construire un grand bâtiment. A partir de cet été, on va commencer à s'installer tous dans ce nouveau grand bâtiment au port autonome".

Un nouveau bâtiment qui pourrait vite s'agrandir

Un centre logistique de 20.000 mètres carrés, dans un premier temps en tout cas: "On serait susceptible de faire évoluer le bâtiment à l'horizon 2024 vers 50.000 mètres carrés, ou à tout le moins 45.000 mètres carrés" explique Laurent Detry. "On se donne de l'oxygène pour les années à venir". Au total, cela représente un investissement de plus de 10 millions d'euros.

Newpharma emploie actuellement environ 300 personnes. Elle compte encore embaucher 40 à 50 personnes en 2021. Son chiffre d'affaires dépasse aujourd'hui les 100 millions d'euros.