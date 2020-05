La peur d'une prof de soins infirmiers en maison de retraite

Un témoignage, celui d’une prof d’une école d’infirmière située en province de Liège. Ce jeudi, elle va devoir aller travailler pour quelque temps dans une maison de retraite, avec certains de ses élèves. Mais elle n’a pas été testée pour le coronavirus et aucun masque ne sera mis à sa disposition. Donc elle se montre très inquiète.

" Mon premier problème, c’est de ne pas être testée. Je vais côtoyer des personnes à risque, des personnes âgées, et on ne me teste pas. On ne teste pas non plus les étudiants, donc il peut arriver que nous soyons des porteurs sans sans le savoir. Une deuxième chose, c’est que nous n’avons pas de masques. L’école a donné les siens au début de la crise aux services de santé. Et le troisième point, c’est qu’on nous donne des tabliers pour aller travailler et nous devons les ramener deux fois par semaine à l’école pour que celle-ci s’occupe de leur entretien. Donc, en attendant, ils vont traîner je ne sais pas où ", dénonce l’enseignante.

" On est une école d’infirmières. On est très sévères sur l’hygiène hospitalière, et nous sommes les premiers à montrer le mauvais exemple. Je ne comprends plus ", regrette-t-elle encore.