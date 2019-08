La petite Louise, 5 mois, est le symbole d'une victoire sur l'endométriose

Louise a 5 mois et pour ses parents, c’est un petit miracle. Sa maman, Lucie Lambert, est atteinte d’endométriose. Cette maladie se caractérise par la propagation et l’envahissement des tissus de la muqueuse de l’utérus à d’autres organes. En plus d’être douloureuse et handicapante, l’endométriose est souvent liée à des problèmes d’infertilité.

Pour Lucie, donner naissance était une véritable épreuve à cause de sa maladie détectée en 2017. "Pour moi c’est une chose innée et tout à fait logique qu’une femme puisse donner la vie. Alors on se pose beaucoup de questions. Je me suis sentie démunie. Je me suis sentie comme sale dans mon corps alors que je n’en pouvais rien ", explique-t-elle.

Un chemin semé d’embûches

Comme beaucoup de couples, Lucie et son compagnon essaient d’avoir un enfant. C’est à la suite d’une visite médicale pour infertilité que sa maladie a été diagnostiquée. Lucie a eu recours à la fécondation in vitro mais une fois la maladie détectée, la procréation médicalement assistée ne résout pas tout. Pour que cela fonctionne, la jeune dame a dû subir des opérations.

En tout, Lucie a fait 7 tentatives de fécondations in vitro. Entre ces tentatives, elle a subi une fausse couche et une récidive de l’endométriose. Elle a dû être opérée une troisième fois pendant les traitements. "Ça a été une période très compliquée. J’ai eu un suivi psychologique et ma famille m’a soutenue. Heureusement, je suis toujours tombée sur des médecins très très compétents. C’est vrai qu’il y a eu beaucoup de phases négatives. Les tests, le traitement, c’est compliqué. Malheureusement, j’ai dû arrêter de travailler parce que je n’arriverais pas à assumer le traitement. J’ai pu me consacrer pleinement à mon but de devenir maman", raconte Lucie Lambert.

Et pour devenir maman par procréation médicalement assistée, il faut s’armer de patience. Tous les deux jours il faut faire une échographie et une prise de sang pour voir où en sont les taux d’hormones, visualiser et observer les follicules qui sont susceptibles d’être fécondés. Une fois que les follicules sont à maturité, le couple doit se rendre une matinée à l’hôpital pour la ponction d’ovules et de sperme. Si la fécondation a fonctionné en laboratoire, le couple est rappelé trois jours après pour le transfert d’embryon dans le ventre de la femme. Ensuite, il faut encore attendre deux semaines pour voir si la nidation a pris ou pas. Après 7 tentatives, grâce à leur persévérance, Lucie et son compagnon découvraient le plaisir de la maternité.

Un happy end

La bonne nouvelle tombe en juin 2018. Le test est positif ! Une fois enceinte, Lucie peut mettre sa maladie entre parenthèses. "Comme mon gynécologue me le disait, une fois qu’on est enceinte, on devient une femme normale", affirme-t-elle.

Si ce rêve a pu être réalisé, Lucie le répète, c’est aussi grâce à la mutuelle. Les fécondations in vitro sont très chères. Lucie estime le coût d’un traitement à 5000 euros. Grâce aux remboursements de la mutuelle, cela reste à la portée de tout le monde.