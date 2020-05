La "petite fagne" du Trixhe Nollet, à Sprimont, échappe à un projet de lotissement

C’est un site d’un grand intérêt biologique et paysager. Il se situe en contrebas de Dolembreux, vers le hameau de Hayen, doucement vallonné, entre bois, bocage, prairies, mare et vergers. Une ferme est à l’abandon depuis des années : étables rouillées, murs éventrés, toiture envolée. Depuis une trentaine d’années, le propriétaire souhaite la démolir, et la remplacer par plusieurs maisons individuelles. Quatre, c’est ce qui est inscrit dans le permis d’urbanisme, accordé voici quatre ans. Quatre, mais quand l’habitat commence à ronger ce genre d’endroit, c’est le début de l’urbanisation. La parcelle est en zone résidentielle de transition : de l’habitat n’est donc pas interdit. Une pétition a tenté de s’y opposer, mais l’administration sprimontoise a donné son autorisation, qui a fait l’objet d’un recours au conseil d’Etat.

Les riverains se plaignent d’un risque de dégradation du cadre de vie. Mais ce n’est pas l’argument retenu par les magistrats : ils ont été plus sensibles à un problème géologique. Dans les alentours, par le passé, des puits de limonite ont été creusés. C’est un minerai de fer de qualité médiocre, mais au moyen âge, il a été intensément exploité. Le terrain est donc peut-être instable, et des affaissements pourraient perturber l’écoulement des eaux usées et d’un ruisseau voisin. Le promoteur a certes prévu de renforcer les fondations des bâtiments, mais sur base d’un vieux rapport de la fin du siècle dernier. Il aurait fallu commencer par des forages et des sondages avant que la commune puisse se prononcer. La décision est donc annulée. Le projet en revient à la case départ.