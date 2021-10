La patinoire de Liège rouvre au public avec une soirée spéciale Halloween

Après plusieurs mois de fermeture à cause d'une fuite de réfrigérant, la patinoire de Liège rouvre ses portes.

La soirée d’ouverture sur le thème d’Halloween est prévue ce vendredi 29 octobre. Entre les fantômes et les fausses toiles d'araignées, la patinoire attend le retour de son public et termine les derniers préparatifs.

"Les températures diminuent chaque jour. Quand on arrive à -4 ou -5 degrés, on commence à faire les bords de la patinoire à l’arrosoir. Puis après, on prend les tuyaux d’arrosage et on commence à verser l’eau sur la piste, mais en pluie et pas directement sur la dalle. On fait pellicule par pellicule pour arriver à environ 4 centimètres", explique Carole Léthée, coordinatrice du site de la patinoire.