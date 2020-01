La passerelle de Vivegnis pourrait s'appeler "Léon Tchiniss"

La passerelle qui relie le quartier Saint-Léonard aux Coteaux de la Citadelle, à Liège, dans le quartier Vivegnis, s’appellera-t-elle "Passerelle Léon Tchiniss", du nom d’un personnage folklorique du quartier ? La proposition en a en tout cas été faite par le collectif qui y organise le carnaval du Nord et elle a été acceptée par la commission de toponymie. Il reste encore à la faire accepter par le Collège communal puis par le Conseil communal. Mais pourquoi cette proposition ?

" A la base, c’est une petite blague qu’on avait faite au carnaval l’année dernière. On avait imprimé des petites affiches avec des faux noms de rue au nom de personnages du carnaval, qu’on avait placardés un peu partout. Et puis après le carnaval, on avait assez rapidement appris qu’il y avait une volonté de donner un nom à cette passerelle qui n’en avait pas encore, donc on a proposé Léon Tchiniss, qui est le héros de notre folklore, du quartier, du carnaval ", explique Ivan Gorre, c’est le coordinateur du collectif.

Une appellation qui est donc importante pour les habitants du quartier : " C’est important d’avoir un nom qui rappelle le folklore du quartier. On a 17 ans derrière nous et on voit que les enfants qui ont grandi avec ce folklore-là, pour eux, c’est vraiment quelque chose qui est ancré dans leur quotidien ", complète-t-il.

Si le nom est retenu, le collectif le verrait bien être inauguré lors de la prochaine édition du carnaval du nord, le 29 février. Mais au cabinet de l’échevine en charge de la toponymie, Elisabeth Fraipont, la prudence reste de mise. Ce type de dossier peut parfois prendre plusieurs mois avant d’aboutir, y précise-t-on.