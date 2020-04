La pandémie, une chance pour le dépistage du cancer de la prostate de la société liégeoise MDx ?

La société MDxHealth, actuellement installée aux Hauts Sarts, a longtemps été hébergée dans l’une des tours de l’hôpital du Sart Tilman. Elle s’est d’abord concentrée sur des recherches fondamentales sous le nom d’OncoMethylome, avant de se réorienter vers des activités plus commerciales. Son produit phare, c’est un dépistage non invasif du cancer de la prostate et de ses récidives.

Non invasif, c’est le mot-clef. Actuellement, les urologues sont dans la quasi-incapacité de voir leurs patients, souvent des sexagénaires ou plus, et donc des gens à risque d’une contamination par le coronavirus. Un test qui peut être prescrit sans consultation, qui permet d’éviter une biopsie ou une imagerie par résonance magnétique, mais qui garantit un suivi des malades, ça a de quoi séduire les médecins, jusqu'ici parfois réticents à adopter cette innovation. Les ventes ont augmenté de trois pour cent, au cours du printemps. Le chiffre d'affaires global est en croissance encore plus spectaculaire.

La société MDxHealth, qui est cotée en bourse, a vu son cours bondir. Il faut dire que la firme vient dans la foulée d’annoncer une augmentation de capital de plus de douze millions, souscrits par un fonds d’investissement américain, spécialisé dans les soins de santé. Une assemblée générale est convoquée pour la fin mai, pour entériner l’arrivée des nouveaux actionnaires. Une assemblée sans présence physique, avec vote par correspondance, confinement oblige…