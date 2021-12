La pandémie au jour le jour, entre provax et antivax : une médecin verviétoise témoigne

Sur son répondeur, ce jeudi matin, sept messages, sept personnes qui souhaitent être vues par un docteur, sept personnes dont le médecin traitant se contente d’une consultation à distance, par téléphone. Pour Anne Franchimont, c’est le contraire de ce qu’il conviendrait de faire pour contrer la pandémie : "Je ne veux accuser personne, et quand je dis ça, j’ai des confrères qui se fâchent sur moi, et c’est peut-être une minorité, mais j’ai des dizaines d’exemples, de gens en souffrance, et c’est dommage de ne pas les voir, parce que ne pas mesurer la saturation en oxygène, ne pas mesurer la fréquence respiratoire, c’est prendre le risque de passer à côté de tout."

Les armes thérapeutiques, elles existent

Dans son cabinet de la région verviétoise, elle reçoit une grosse vingtaine de patients par jour. Depuis la rentrée de septembre, un tiers environ de "cas", positifs mais sans symptômes ; une proportion qui a tendance à augmenter depuis novembre, et parmi eux, des malades, avec de la température, des encombrements pulmonaires : "Dans ce cas, ça passe par un examen clinique de base, prise de la tension artérielle, auscultation minutieuse, état d’hydratation, voire une prise de sang, pour me conforter dans l’idée que la forme est gérable ou au contraire nécessite une prise en charge : nous avons des armes pour les soigner. Le problème du virus, c’est que souvent les complications, ce sont des surinfections bactériennes, par exemple des sinusites purulentes, et je peux par exemple prescrire des antibiotiques, et il n’y a pas qu’une seule molécule ; la cortisone est également très utile, pour son pouvoir anti-inflammatoire puissant, et elle donne d’excellents résultats, par voie orale, ou par voie veineuse, dans les cas plus sévères…"

Bref, les méthodes éprouvées de l’art de guérir. Les remèdes dont il est question depuis le début de la crise sanitaire, parfois décriés, elle ne s’en sert guère : elle n’a pas prescrit d’hydrochloroquine, parce qu’elle ne pense pas disposer de l’expérience pour l’utiliser ; elle s’est intéressée à l’ivermectine qui paraît efficace en début de maladie, à un stade précoce, mais à laquelle elle a renoncé, pour des raisons de coût à charge de ses patients.