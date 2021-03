La pandémie accélère l'extension du cimetière liégeois de Sainte-Walburge

C’est l’un des points de l’ordre du jour du conseil communal de lundi : le cimetière de Sainte-Walburge doit s’agrandir. Un budget est prévu pour créer neuf cents emplacements, en pleine terre et en caveau, sur une zone située à l’arrière. C’est la conséquence de la pandémie : pendant les deux vagues, au printemps dernier puis à l’automne, le nombre limité de fossoyeurs a imposé de réduire à deux les sites d’inhumations quel que soit le quartier de résidence et cette concentration a entraîné parfois des enterrements esthétiquement improvisés dans une "extension" encore à l’état de projet. Son aménagement et son embellissement sont donc devenus nécessaires. Des traçages de nouvelles allées et des ensemencements de gazon sont prévus.

Le cimetière de Sainte-Walburge occupe une superficie de plus de six mille m², et compte probablement trente mille sépultures.