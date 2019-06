La Nuit des Débats a clôturé les dépôts de projets pour "Liège 2025"

C’était la "Nuit des débats" ce jeudi à Liège : une vaste opération de clôture de la récolte des projets que les Liégeois voudraient voir se réaliser à l’horizon 2025 pour leur ville.

Jusqu’aux petites heures, des experts ont discouru, des citoyens ont posé des questions par écrit… Nous avons suivi ce brassage d’idées pour tenter de comprendre les motivations des participants.

Au total, six débats ont été organisés dans trois lieux liégeois : au Foyer de l’Opéra Royal de Wallonie, à la Cité Miroir et au Reflektor. Nous nous sommes rendus dans ces différents endroits.

Sur le coup de 18h30, au Foyer du Théâtre Royal, sur une septantaine de chaises, quarante sont occupées. Des curieux, des Liégeois venus pour réfléchir à l’avenir de leur cité.

Au fil de la soirée, au Reflektor, à la Cité Miroir, les salles sont plus garnies. Pour discuter des déplacements sans voiture, des maisons quatre façades, du sport en ville, de l’agriculture urbaine. Avec souvent des doutes sur cette formule de démocratie participative, comme en témoignent ces citoyens: "Des nouveaux projets? Je pense que tout est toujours un peu décidé en interne et que l’avis du public n’intéresse pas beaucoup les décideurs. Mais je viens quand même parce que c’est ma ville et que j’y rencontre des gens. Et ça, c’est toujours agréable". "Il faut voir si ce n’est pas simplement donner l’impression aux gens qu’on les écoute". "Ce qui est un peu dommage je trouve dans ce genre d’événement, c’est que ça reste très confiné à un certain public et on n’est pas certain qu’il y ait des choses qui vont sortir".

Quoi qu’il en soit, 1500 projets estampillés 2025 ont été rentrés. Au citoyen de les départager avant la fin juin.