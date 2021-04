La "Nuit de mai" perdurera au travers d'un enregistrement de la Malmédienne

C’est une tradition qui reste très ancrée en région malmédienne, celle de la "Nut' du May", la Nuit de Mai. Autrefois, les jeunes hommes allaient chanter le chant du même nom sous les fenêtres de leur belle durant la soirée précédant le 1er mai. Une tradition aujourd’hui perpétuée par les ensembles vocaux et harmonies de cette région.

Cette année, ils ne se rassembleront pas, alors le chœur d’homme La Royale Malmédienne a enregistré le chant de la nuit de mai dans un studio professionnel.

Rien ne peut empêcher cette tradition qui rassemble, c’est ce qu’a voulu démontrer la Royale Malmédienne : " L’idée est venue d’une motivation à vouloir perpétuer ce chant et de pouvoir inscrire nos chanteurs dans un projet positif. Nous avions l’occasion de pouvoir nous rassembler voix par voix, et on l’a vu de suite, les chanteurs ont affiché d’emblée un sourire extrêmement positif. A Malmedy, la tradition c’est de se retrouver en début de soirée et de parcourir monts et campagnes, ainsi que les rues et ruelles de notre ville, afin d’aller chanter cette merveilleuse œuvre au pied des fenêtres et devant les maisons ", détaille Fabien Marichal, président de la Malmédienne.

L’enregistrement s’est fait dans le studio professionnel Daft, à Géromont, d’une manière un peu inhabituelle : " Nous avons accueilli les chanteurs de la Malmédienne et ils ont eu l’occasion d’enregistrer voix par voix dans notre infrastructure. On avait affaire à toutes sortes de personnes, parfois un peu impressionnées, d’autres plutôt sûres d’elles. Par contre, tout le monde a été très professionnel ", souligne Stéphanie Albert, responsable communication du studio.

L’enregistrement sera rendu public ce vendredi soir à 19h30 sur les réseaux sociaux.