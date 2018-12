La nuit d'un éducateur à l'internat de Spa, c'est plus que trois heures

La cour de cassation, à la fin octobre, a prononcé une décision définitive, dans un litige qui oppose une éducateur spadois, Luc Chateau, et le pouvoir organisateur de l'internat où il travaille. Jusqu'ici, une nuit de prestation est comptabilisée pour trois heures, alors qu'elle dure... huit heures. Pour les magistrats, ça doit changer: les directives européennes sont limpides: le temps passé sur le lieu de travail, à la disposition de l'employeur, c'est... du travail.

Comme l'explique l'intéressé:"C'est vrai que je dors, mais je ne dors jamais que d'un oeil; il faut veiller au bien-être des enfants, s'assurer de la sécurité, et nous avons quelques adolescents qui ne demandent parfois qu'à s'amuser, il faut surveiller, il faut être vigilant. Alors, quand la communauté française dit qu c'est bien suffisant de valoriser une nuit à hauteur de trois heures de prestation, ça me met en rogne..."

L'homme a obtenu, voici quatre ans, une décision en sa faveur, devant une cour d'appel. La communauté française a introduit un pourvoi en cassation: ses arguments ont été balayés. Et pourtant, deux mois après la condamnation, elle ne s'est toujours pas exécutée. D'où une plainte, cette fois devant la cour européenne de justice: "C'est une question de principe. Je veux que mes droits individuels soient respectés. J'ai des collègues qui me suivent. D'autres ont peur...".Parce qu'évidemment, s'il faut appliquer ce genre de mesure à tout le personnel, ça risque de coûter cher, même sans parler de verser des arrièrés. Et en riposte, des emplois d'éducateurs pourraient être supprimés, remplacés par des veilleurs de nuit. Budgétairement, peut-être. Mais pédagogiquement ? C'est une autre histoire....